Scicluna declaró ante la PDI por caso Maristas antes de regresar a Roma

El enviado papal al país y arzobispo de Malta, Charles Scicluna, declaró este martes en el marco de la investigación por los abusos al interior de la Congregación de los Hermanos Maristas.

La diligencia ordenada por el Ministerio Público se llevó a cabo por parte de personal de la PDI en la zona VIP del Aeropuerto de Santiago, antes del regreso de Scicluna a Roma durante la tarde.

Cabe recordar que durante la pasada semana, los fiscales se reunieron con los enviados papales y acordaron un enlace permanente en la nueva oficina de denuncias.

El fiscal nacional Jorge Abbott dijo que el tiempo depende de la Iglesia y dio cuenta de que están trabajando en la recopilación de antecedentes en fiscalías locales para hacer una solicitud formal al Vaticano.

"Esa es una decisión por parte de la Iglesia Católica y nosotros lo que hemos comprometido ha sido mantener un enlace permanente con esa oficina, de modo tal de poder derivar las denuncias que ahí se reciban. Hemos fijado el plazo hasta el viernes", indicó.

Abbott añadió que "ya hemos recibido algunos casos y la idea es que, una vez consolidados los mismos, podamos pedir información a la Iglesia Católica y al Vaticano en particular".

Comisión "decepcionante y peligrosa"

Jaime Concha, denunciante del caso Maristas, cuestionó la conformación de la comisión encargada por Scicluna para recibir los casos de denuncias que no alcanzaron a escuchar los enviados papales a Chile.

Si bien la semana pasada se informó que sería una oficina para atender a víctimas y que estaría ubicada junto a la Nunciatura, hoy se especificó estará compuesta miembros del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas y que se atenderá a denunciantes que ellos, los enviados papales, no alcanzaron a atender en la misión pastoral.

La comisión está integrada por Pilar Ramírez, actual coordinadora del Consejo; Josefina Martínez, psicóloga; Marcela Sáenz, religiosa; y los sacerdotes Larry Yévenes y David Albornoz.

Ante esto, Concha apuntó a que es un riesgo que queden a cargo las mismas personas que, según él, ya les fallaron a las víctimas.

"Me parece, por un lado, decepcionante y, segundo, peligroso. Deberían haber colocado personas nuevas, pero no mantener a estar personas que, para muchos de nosotros, no han estado a la altura de las circunstancias y eso pasa, incluso, por los mismos obispos que estuvieron en ese comité", criticó.

Mientras que Scicluna defendió que "es una tarea transitoria. El consejo tiene laicos de una prudencia importante que yo tengo confianza".