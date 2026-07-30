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Tópicos: País | Infancia

Aldeas Infantiles SOS lanzó convocatoria para su colecta 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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"Cambiar una historia también comienza con quienes deciden involucrarse", afirma la ONG Aldeas Infantiles SOS Chile, que lanzó una convocatoria para reunir voluntarios para su colecta nacional 2026, que se desarrollará tanto en forma presencial como online.

El voluntariado de calle contempla los días 14 y 15 de agosto, destinando hasta cuatro horas diarias para apoyar la colecta presencial en distintos puntos del país; mientras que el voluntariado digital será entre 31 de julio y 15 de agosto, compartiendo la campaña en redes sociales, WhatsApp y otros canales online.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el sitio
colectaaldeasinfantiles.donando.cl/voluntarios y ayudar con su trabajo voluntario a la organización que hace más de seis décadas trabaja por el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno protector y familiar.

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