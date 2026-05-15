La Protectora de la Infancia lanzó su colecta 2026: así puedes colaborar

La Protectora de la Infancia -la organización de su tipo más antigua de Chile- lanzó su colecta 2026 bajo el lema "No me dejes en visto", que busca recaudar fondos, pero también para visibilizar la urgencia de volver a mirar a los niños y niñas del país.

Actualmente, La Protectora educa y cuida a más de 8 mil niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través de 5 colegios, 8 jardines infantiles y 27 programas sociales presentes en 7 regiones del país.

La campaña se extiende entre los días 15 y 30 de mayo, tanto en formato digital como presencial, por lo que se puede aportar a través de los voluntarios identificados que estarán en diversos puntos de las ciudades más grandes, así como en forma remota -con tarjetas de prepago, débito y crédito, o transferencias bancarias- en el sitio colectalaprotectora.donando.cl.