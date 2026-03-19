Patio Punitaqui, un espacio que acoge y protege a más de 160 niños en La Florida
El Patio Punitaqui, un espacio de la Fundación Don Bosco ubicado en la población Nuevo Amanecer de La Florida, acoge a más de 160 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles talleres recreativos, apoyo emocional y acompañamiento social para prevenir males como la deserción escolar, el consumo de drogas y la exclusión.
En un nuevo capítulo del podcast "Cortar por Lozano", mediante testimonios de los participantes y de su director ejecutivo, Sergio Mercado, el periodista Álvaro Lozano destaca el impacto positivo de este programa, que planea expandirse a Bajos de Mena, en Puente Alto.