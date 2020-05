Defensora de la Niñez: Susana Tonda erró en el convenio con la ANI y el caso de Hualpén

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, comentó en El Diario de Cooperativa la renuncia de Susana Tonda a la dirección del Servicio Nacional de Menores (Sename), afirmando que la ex autoridad "erró en sus acciones" en los casos del convenio del organismo con la ANI y en los abusos sexuales cometidos en un hogar de Hualpén.

Muñoz explicó que "tenemos todavía un recurso de protección pendiente en la Corte Suprema por el convenio entre el Sename y la ANI, donde nosotros sostuvimos que la actuación de Susana como directora era ilegal y arbitraria, excedía con creces las funciones que ella tenía asignadas como directora del Servicio. Tampoco hemos tenido constancia de que eso haya quedado sin efecto, como fue anunciado en su momento".

La abogada añadió que "en relación con la situación de Hualpén, también discrepamos de las acciones que tomó el Servicio Nacional de Menores".

La defensora remarcó que "me parece que el ministro Larraín, tanto con el anuncio de dejar sin efecto el convenio, a través de su subsecretario de Justicia, como luego, poniéndole énfasis en el caso de Hualpén, en que era inmediata la necesidad de retirar a los niños que quedaban en esa residencia para brindarles protección, estaba en lo correcto".

"Si esas fueron las discrepancias que se tuvieron en la definición que se adoptó por parte de la ex directora, el ministro estaba en lo correcto en términos de la protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, valoro desde esa perspectiva que quien lidera la cartera de Justicia y Derechos Humanos haya tomado definiciones que se comprometieran con la protección de los derechos de este grupo de la población", enfatizó.

"TUVE UNA MUY BUENA RELACIÓN"

La defensora de la Niñez apuntó que "en términos de la existencia de reformas estructurales, no se produjeron durante el tiempo que estuvo Susana. Ella hizo algunos cambios como las residencias familiares, que era un cambio significativo desde el punto de vista de que se transformaban los Cread en lugares pequeños, con un contexto familiar".

"Ahí tampoco hubo de parte del Estado y de otras instituciones obligadas a responder (...) todo el soporte que permite atender de manera integral a estos niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, tampoco existió esa fuerza desde el Servicio para lograr que otros ministerios sectoriales intervinieran debidamente", complementó.

Muñoz resaltó que "quizás me escucho más crítica de lo que soy. Respecto de Susana tuve una muy buena relación, no tengo ninguna crítica en términos del traspaso de información que con nosotros tuvo, me parece que además, como lo dije públicamente, valoré aquellas acciones que ejecutó".

Finalmente, la abogada destacó que "en estos dos casos, el convenio con la ANI y lo que tiene que ver con la situación relativa a Hualpén, ella erró en sus acciones desde el punto de vista de la responsabilidad que le cabía como directora del Servicio en orden a la protección y la promoción efectiva de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que estaban bajo su cuidado".