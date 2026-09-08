Fundación alerta sobre posibles asesinatos de niños "enmascarados como accidentes"

Entre 2023 y 2025, un total de 276 niños, niñas y adolescentes fallecieron en Chile sin que el sistema público lograra precisar la causa de su deceso, y el 75% de este grupo corresponde a menores de seis años.

Los datos fueron expuestos por la Fundación Amparo y Justicia, organismo que advirtió sobre una posible "cifra negra" de eventuales homicidios infantiles rotulados de forma errónea como accidentes o muertes naturales, debido a falencias iniciales y a la desconexión de registros entre el Ministerio de Salud, el Servicio Médico Legal y el Ministerio Público.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la jefa de formación de la entidad, Carolina Puyol, sostuvo que este vacío de información impide al Estado detectar patrones de violencia en la primera infancia y anticipar nuevos casos.

"Existen muertes de niños, niñas y adolescentes que hoy día, al parecer, el sistema podría no estar clasificando correctamente como homicidio debido a una serie de falencias y eso nos genera un problema como Estado enorme, porque la falta de información le quita la posibilidad de reconocer patrones y anticiparse a nuevos casos a los organismos del Estado que deberían proteger e investigar este tipo de delitos", explicó la especialista.

"Hay muchas cifras y hay muchas fuentes de esas cifras; no obstante, no conversan entre sí, (porque) las nomenclaturas no son las mismas. Entonces tenemos datos, por ejemplo, del Minsal, de que, entre el 2023 y el 2025, 276 niños, niñas y adolescentes murieron en Chile sin que se estableciera la causa de muerte, pero tenemos también otros datos que son del SML, en donde solo un 24% de esos casos podría haber pasado por una autopsia. No obstante, no sabemos si efectivamente son los mismos niños que los casos del Ministerio de Salud, porque los datos no conversan y no están en un mismo sistema", indicó.

Puyol recalcó la vulnerabilidad de los menores de seis años por la alta dependencia hacia sus cuidadores y advirtió sobre el impacto del tiempo en los peritajes. "Si es que en la familia hay un niño que fallece, es mucho más fácil que puedan señalar que este niño tuvo un accidente, se ahogó o que fue alguna causa de otra fuente y muchas veces estas causas no pasan a una autopsia", aseveró.

"Muchas veces son enmascaradas de otras formas que hacen que no generen alguna sospecha de las autoridades. Al no investigarlos o tener sesgos confirmatorios al inicio de las investigaciones, corremos el riesgo de no investigar bien. Las 48 horas son lo más vital porque, si no, perdemos elementos muy importantes de medios probatorios y de pruebas para poder acreditar los delitos", alertó.

La representante de la organización señaló que "uno de los nudos críticos más estructurales de este problema es la fragmentación interinstitucional. El sistema hoy día opera en silos; entonces, por ejemplo, si un niño llega grave a un hospital y las personas del ámbito médico y de salud no sospechan o no detectan que pudiera existir un elemento de violencia letal, no van a levantar la alarma al sistema de justicia".

Propuestas

Para enfrentar esta problemática, la Fundación Amparo y Justicia conformó una mesa de trabajo intersectorial compuesta por 11 instituciones públicas —entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio Público, las policías y el Servicio Médico Legal—, la cual elaboró una propuesta con seis soluciones concretas que no requieren reformas legales.

El plan —que será presentado oficialmente este martes— busca establecer un Circuito Intersectorial ante muertes sospechosas y la creación de una plataforma interoperable de datos, además de un protocolo estandarizado de autopsia pediátrica.

"Estas soluciones lo que buscan es un circuito intersectorial de muertes sospechosas que permita la activación obligatoria de la alerta a cargo del Ministerio Público y movilizar a todas las instituciones desde un primer momento: Salud, Policías, Fiscalía y Protección. No se requieren cambios legales, pero sí voluntad política y movilizar algunas grandes elementos del Estado; por ejemplo, una plataforma interoperable de datos", detalló Puyol.