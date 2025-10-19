Investigan hallazgo de cadáver de adulto mayor en vivienda de Puerto Montt

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga el hallazgo de un cadáver este domingo al interior de una vivienda ubicada en el sector de Piedra Azul, en la Carretera Austral, comuna de Puerto Montt.

La víctima fue identificada como un hombre adulto mayor de 65 años. Según las primeras diligencias realizadas en el lugar, se constató que presentaba lesiones en la zona del cráneo, las cuales son atribuibles al uso de un elemento contundente.

Además de las graves heridas, se verificó que del inmueble de la víctima fueron sustraídas diversas especies, tales como dinero en efectivo, joyas, relojes y un arma.

"Se logró establecer que, en horas de la madrugada, sujetos desconocidos forzaron la puerta de acceso principal del inmueble. Ingresaron a este, sustrayendo diversas especies tales como: teléfonos celulares, joyas de oro, relojes de pulsera de alta gama, un arma de fuego tipo revólver y la suma de 9 millones de pesos en efectivo", detalló el subprefecto Walt Dapremont, de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt.

Asimismo, el funcionario policial dio cuenta que los antisociales agredieron a la víctima "en su cabeza con un objeto contundente, causándole la muerte y huyendo del lugar en dirección desconocida".

Se indaga como robo con homicidio

En una línea similar, la fiscal jefa de Puerto Montt, Myriam Pérez, afirmó que "las circunstancias de la muerte de este vecino son evidentemente atribuibles a la acción de terceras personas, presumiblemente en el marco de la comisión de un delito de robo con homicidio, en el interior del domicilio de la víctima".

"Las diligencias para el total esclarecimiento del hecho, y para la individualización de los responsables van a seguir a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, bajo la dirección de la Fiscalía Local de Puerto Montt. El cadáver de la víctima será sometido al peritaje de autopsia", reveló la persecutora.

Información preliminar también revela que la víctima habría sido encontrada atada de pies y manos por las personas que posteriormente alertaron a Carabineros sobre lo ocurrido. El fallecido era un vecino reconocido en el sector de Piedra Azul, y la comunidad ha expresado su consternación ante este trágico evento.

La familia del hombre de 65 años ha hecho un llamado a la comunidad, solicitando ayuda para dar con el paradero de la o las personas responsables de este homicidio que ha impactado a la localidad.