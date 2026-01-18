A prisión preventiva cuatro sujetos que estafaron a actriz Amparo Noguera

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago realizó la audiencia de resolución del caso en el que un grupo de sujetos formaron una asociación ilícita que estafó a cuatro víctimas, entre ellas la actriz Amparo Noguera.

De los once imputados: cuatro quedaron en prisión preventiva, tres que ya estaban privados de libertad quedaron sin medidas adicionales, dos con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, uno solo con arraigo nacional y el último, que estaba con libertad condicional, quedó con arraigo nacional y firma mensual.

Asimismo, el tribunal definió el plazo de investigación en 120 días.

La fiscal de Delitos Económicos, Alejandra Muñoz, celebró que cuatro de los imputados quedaran en prisión preventivas, apuntando que se trata de "personas cruciales en esta investigación. De hecho, respecto de ellos se dieron por acreditados todos los delitos por los cuales nosotros los formalizamos, por lo que estamos conformes con ese resultado".

Sin embargo, reparó, "no (estamos conformes) así con las otras medidas cautelares", a las que apeló verbalmente durante la audiencia.

Defensas quedaron conformes

Por parte de la Defensoría Penal Pública, el abogado Matías Fuentes, representante de dos imputados, también señaló estar conforme: "Sostuvimos desde los inicios de la formalización de esta audiencia que no existían antecedentes suficientes para presumir fundadamente la participación de mis representados, particularmente en la comisión de los hechos que se atribuían. En ese sentido, estamos conformes con la resolución del tribunal porque ha decidido que los antecedentes no dan cuenta de que mis representados hayan tenido participación en los hechos".

Asimismo, la abogada privada Naruni Tamayo Rojas, representante de uno de los acusados, también señaló estar contenta con la resolución, pese a que su defendido quedó en prisión preventiva.

"Estamos conforme con la resolución emitida por el tribunal, toda vez que dictaminó la prisión preventiva respecto a mi representado por peligro de fuga y no por peligro a la sociedad, debido a que su participación en el delito de estafa propiamente tal sería ínfima y no revestiría un carácter importante en el engaño", sostuvo.

Ante la apelación verbal del Ministerio Público, queda esperar que la Corte de Apelaciones revise las cautelares y entregue una resolución respecto si se confirman las que dictaminó el tribunal o si cambian algunas medidas.