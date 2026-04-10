A prisión sujetos que dispararon a agentes PDI en la frontera de Antofagasta

En prisión preventiva quedaron dos sujetos de nacionalidad boliviana tras protagonizar una balacera en la frontera con agentes de la PDI, en el marco de un operativo de interceptación de vehículos robados en la Región de Antofagasta.

Los hechos ocurrieron en la Ruta 27-Ch, donde detectives de la Brigada de Robos detuvieron cuatro vehículos robados que pretendían ser sacados del país, en un procedimiento denominado "Nivel Altiplánico".

En ese momento, los sujetos abrieron fuego contra el carro policial, impactando en la cabina y en un cargador metálico que se encontraba en el asiento trasero del conductor, lo que evitó una tragedia fatal.

Posteriormente, los imputados intentaron escapar a pie por el desierto, pero fueron capturados con signos evidentes de deshidratación.

En el operativo, la PDI también recuperó una pistola de nueve milímetros y un chaleco antibalas.

El jefe de la Brigada de Robos mencionada, subprefecto Mauro Gutiérrez, detalló que la operación "se suma a una serie de otras que está realizando la unidad. Lo distinto es que los detectives recibieron un impacto balístico que fue disparado de uno de los vehículos recuperados".

El proyectil "ingresó a la camioneta (policial), pero no logró el objetivo de atentar contra el conductor del mismo, toda vez que la bala impacta contra un cargador SAP que se encontraba atrás del asiento", detalló.

Los individuos fueron formalizados por los delitos de homicidio frustrado de efectivos PDI, receptación de vehículo y tenencia de armas, y el Tribunal de Calama dictó su prisión preventiva durante los 110 días que durará el plazo de investigación.