PDI recuperó cuatro vehículos tras persecución y ataque a balazos en pleno desierto

Un operativo de alta complejidad denominado "Nivel Altiplánico", desarrolló la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Calama, el que terminó con un violento enfrentamiento armado en la zona cordillerana que permitió la recuperación de cuatro vehículos con encargo vigente y la detención de un sujeto por receptación.

Este procedimiento se extendió por varios días en zonas desérticas, donde los delincuentes intentaron evadir la acción policial abriendo fuego contra los detectives, impactando uno de los proyectiles en el vehículo institucional.

El subprefecto Mauro Gutiérrez, jefe de la BIRO Calama, señaló que "lo distinto de este operativo es que los detectives recibieron un impacto balístico producido desde uno de los vehículos recuperados. El proyectil ingresa a la camioneta en la que transitaban; no logró el objetivo de dispararle al conductor toda vez que impacta en un cargador de SAP que se encontraba detrás del asiento".

Por su parte, el prefecto inspector Freddy Castro, jefe de la Región Policial de Antofagasta, destacó que "estamos trabajando hoy en día en equipo. Sabemos que el crimen organizado es dinámico, es cambiante, y la PDI está armando equipos profesionales con gente especializada".

Desde la institución detallaron que, en los últimos seis meses, esta unidad especializada ha recuperado 14 vehículos con encargo por robo y otros 15 que eran utilizados como instrumentos para el tráfico de drogas o migrantes, sumando un total de 21 personas detenidas en este periodo.