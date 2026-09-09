Acusado de atropellar a Rolando Jiménez quedó en prisión preventiva

El conductor acusado de atropellar al histórico líder y fundador del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, fue enviado a prisión preventiva por orden de la Justicia.

El Ministerio Público lo formalizó este miércoles por el siniestro, ocurrido la tarde del martes, en la esquina de las avenidas Bilbao y Pedro de Valdivia, en Providencia.

Mientras cruzaba un paso peatonal, Jiménez fue embestido por el camión del imputado, que no tenía licencia de conducir y, por lo demás, el vehículo tampoco contaba con su revisión técnica al día.

Además, se acreditó que el hombre se detuvo al momento del impacto, pero huyó de la escena sin prestar auxilio al dirigente. Sin embargo, posteriormente fue detenido por Carabineros.

Cabe mencionar que el sospechoso también registra reiteraciones por delitos cometidos anteriormente, aunque no tenía órdenes vigentes al momnento de su arresto.

Con todo, el sujeto fue imputado por los delitos de cuasidelito de homicidio y no detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad.

"El tribunal acogió algunos de los fundamentos invocados, y dejó al imputado en prisión preventiva por peligro de fuga", detalló la fiscal de Flagrancia María Cecilia Pino, pero de todos modos, se le dio la posibilidad de acceder a una caución de tres millones de pesos.

La persecutora añadió que lmáxima cautelar se explica "no solo los hechos por los cuales se le formalizó, sino que también por la conducta posterior", ya que fuera de cometer el atropello en un paso peatonal debidamente señalizado, "el imputado circulaba por la vía exclusiva de locomoción colectiva" al momento del accidente.

En cuanto al líder del Movilh, se mantiene internado con lesiones de carácter grave en el Hospital Salvador, pero está fuera de riesgo vital.

Por último, el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días en esta causa.