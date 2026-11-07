Acusado de intoxicar a colegas del aeropuerto con gomitas dice que "cayeron de una maleta"

Ignacio Huerta (25), el trabajador de carga acusado de intoxicar con gomitas con droga a sus compañeros de turno en el aeropuerto de Santiago -dejando a uno en coma- sostuvo que "cayeron de una maleta".

Así lo afirmó durante la audiencia de formalización su abogada defensora, María Eugenia Pérez, cuyo representado fue acusado de ocho delitos -dos por infringir la Ley de Drogas y seis por cuasilesiones- y quedó con arresto domiciliario total por orden de la Justicia.

"Una maleta se cayó, cayeron unas gomitas y él (Huerta) consumió de las gomitas. Le convidó a sus compañeros de trabajo, sin la intención dolosa", dijo la letrada ante el tribunal, según recogió T13.

El mismo medio indicó que Carabineros incautó el envase del producto, en cuyo interior quedaron "cuatro gomitas y un chocolate, del cual ya fueron puestas a disposición para sus respectivas pericias", dijo la institución.

El relato de un afectado y de la Fiscalía lo contradicen

Sin embargo, este relato contradice otros dos. Uno de ellos viene del trabajador Jorge Guzmán, que también sufrió una intoxicación.

Según él, Huerta les "ofreció una gomita y dijo que el jefe lo había mandado para que las compartiéramos. Cada uno tomó una gomita o un par de gomitas y las comimos", dijo a Teletrece.

El otro relato es de la Fiscalía Metropolitana Occidente, cuya persecutora Gleys Fernández aseguró que "el imputado traía esta gomita desde su propio domicilio, a propósito de la compra realizada en un grow shop, y se la suministró o administró a sus compañeros".