Acusados de perpetrar millonario robo al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso quedaron libres

Dos sujetos quedaron en libertad tras ser formalizados por haber perpetrado un robo al interior del centro de entrenamiento que está construyendo el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso (CBV).

De acuerdo con el comandante del CBV, Vicente Maggiolo, los ladrones "saltaron la pandereta" del lugar para ingresar y, posteriormente, robaron herramientas de alto valor usadas en la obra, como máquinas de soldar, equipos electrógenos y herramientas de corte.

Sin embargo, las cámaras de seguridad ubicadas en el recinto detectó a los ladrones, lo que permitió enviar rápidamente la alerta a Carabineros, que terminó arrestándolos.

Pese a ello, tras su audiencia de formalización, los dos quedaron libres debido a que el delito que se les imputó fue robo en lugar no habitado.

"Ustedes ven que tenemos a la Tenencia de Carretera de Carabineros aquí muy cerca, llegó prácticamente en el acto un dispositivo de seis, siete móviles policiales. Lograron detener a dos personas que, lamentablemente hoy día, ya están libres, porque (en el tribunal les dijeron que) esto es un robo en lugar no habitado. Entonces, señalaron 'sabe qué, váyanse para la casa y no se pueden acercar al lugar", reprochó Maggiolo.

Bomberos detalló que las pérdidas afectan tanto a la empresa contratista como a la institución, ya que la construcción del recinto forma parte de un proyecto conmemorativo por sus 175 años y busca transformarse en un espacio de alto nivel para la formación y perfeccionamiento de los voluntarios.

Por ello, desde el CBV reiteraron el llamado a las autoridades a reforzar medidas frente a estos tipos de delitos.