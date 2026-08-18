Alcalde de Coihueco fue formalizado por delitos sexuales: quedó sin arresto o arraigo

Ante el Juzgado de Garantía de Chillán fue formalizado el alcalde de Coihueco, Wilson Palma Jelvez, quien enfrenta cargos por cuatro delitos consumados de solicitación de persona, uno de ofensas al pudor y dos de abuso sexual por sorpresa, uno consumado y otro tentado.

Los hechos datan del período comprendido entre marzo y mayo de 2025, siendo la víctima una funcionaria municipal.

El tribunal decretó las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la afectada y apercibimiento.

La jueza Paulina Rodríguez descartó el arraigo que pedía la Fiscalía y el arresto domiciliario nocturno solicitado por la parte querellante; al tiempo que fijó en tres meses el plazo de investigación.

"El imputado gozaba de irreprochable conducta anterior, teniendo presentes los antecedentes de investigación, las circunstancias indicadas por los intervinientes en la audiencia y que el imputado había comparecido a todos los actos del procedimiento, con la cautelar decretada se resguarda la seguridad de la víctima por todo el tiempo que dure la investigación", detalló la magistrada, reportó el Poder Judicial.

Según el Ministerio Público, en febrero de 2025 la víctima conversó con Palma Jelvez -electo en 2025 como independiente fuera de pacto- por un cargo directivo al que quería postular, pero luego de asumir la responsabilidad, el jefe comunal la contactó en distintas ocasiones y por distintos medios, "para decirle que debían sostener relaciones sexuales".

En las elecciones de 2021, Palma había sido electo concejal de Coihueco, también como independiente, pero dentro del pacto del Partido Radical.