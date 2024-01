Boric pidió informe sobre cárceles para evitar crisis como la de Ecuador

El Presidente Gabriel Boric anunció este lunes que pidió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, un informe pormenorizado sobre la situación actual de las prisiones en Chile para evitar una crisis carcelaria como la que está viviendo Ecuador, que en los últimos días ha estado marcado por hechos de violencia.

"En América Latina un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito y en donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso", sostuvo el Mandatario durante una actividad en Coquimbo, en el marco de la puesta en marcha del Servicio de Reinserción Social Juvenil en las regiones del norte del país.

Boric, que ayer recalcó que "Chile no es Ecuador", destacó que en nuestro país los recintos penales no están en manos de los delincuentes, pero advirtió que "no estamos exentos del riesgo".

"Por lo tanto, tenemos que preguntarnos cómo hacemos las cosas para no llegar a ese lugar", señaló.

En esa línea, Boric comunicó que le solicitó al ministro Cordero "un informe respecto a la situación de las cárceles (...) para tener la certeza de que lo que hemos visto en otros países de América Latina no nos vaya a suceder en Chile".

Sin embargo, el Presidente alertó que "esto no se va a solucionar solamente con más palos".

En tal sentido, destacó la necesidad de tener una visión de largo plazo para "cortar la cadena de pobreza y delito, enseñando oficios certificados, entregando otras oportunidades, haciéndonos cargo de las historias familiares".