Capturan a sujeto acusado de colaborar en fuga de tres reos desde Cárcel de Valparaíso

La Fiscalía de Valparaíso confirmó este martes la captura de un sujeto acusado de colaborar en la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso el pasado mes de agosto.

La detención fue ejecutada por personal de Carabineros en el marco de una orden de detención emanada de la investigación.

El escape se produjo cuando los internos utilizaron una técnica similar a un "canopy" para evadir la seguridad del recinto, siendo posteriormente ayudados por individuos que los esperaban en el exterior para facilitar su huida.

El delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, resaltó que "la investigación ha sido muy reservada. Sin embargo, nos hemos comprometido como Gobierno, precisamente, lo hemos dicho más de alguna vez, en que vamos a perseguir primero a todos quienes se fugaron y segundo, vamos a seguir apoyando la investigación para que se detenga a todos quienes apoyaron esa, esa fuga".

"No vamos a permitir que fugas como estas se se vuelvan a repetir en nuestro país y, por lo tanto, estamos muy satisfechos con el trabajo desarrollado por Carabineros", acotó.

Aunque la Fiscalía aún no ha entregado mayores detalles sobre las circunstancias de la detención, a través de sus redes sociales oficiales confirmó que el capturado "se trata de una persona que habría colaborado en la fuga de estos tres reos de alta peligrosidad".

Los tres internos que protagonizaron la fuga en agosto fueron finalmente recapturados aproximadamente una semana después del escape en la comuna de Copiapó, en el norte del país.