"No hay sistema totalmente infalible", responde Gajardo tras críticas a inhibidores de señal

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió a las críticas de la oposición contra lo que acusan una ineficacia de los inhibidores de señales en las cárceles, y reconoció que "no existe en ningún país del mundo un sistema que sea totalmente infalible".

Los cuestionamientos a los aparatos se redoblaron después que se filtraran videos de celular grabados por presos de Santiago 1, en los que se muestra que intentan agredir a los imputados del accidente del furgón escolar en Recoleta, ocurrido el lunes y que cobró la vida del pequeño Esteban Hermosilla (12).

En este escenario, en conversación con Meganoticias, donde admitió la imperfectabilidad de los inhibidores, Gajardo afirmó que el sistema "está funcionando" con "una tecnología que es bastante de punta", pues geolocaliza llamadas de celular y bloquea su señal telefónica y de datos de internet.

Asimismo, el secretario de Estado aseguró que la medida opera desde abril de 2024 en el cuadrante de la Avenida Pedro Montt, donde hay tres penitenciarías que albergan a cerca de 13 mil reos.

"Esta era una herramienta que no existía cuando nosotros asumimos como Gobierno; o sea, todos están muy de acuerdo de que es necesaria la inhibición, pero no se había concretado la inhibición de telefonía celular", subrayó el titular de Justicia.

Respecto al video grabado por los internos de Santiago 1, Gajardo indicó que el sistema permite identificar a los responsables para, posteriormente, "allanarlos (en sus celdas) y requisar sus teléfonos", por lo que -aseguró- ya están individualizados y ya tienen denuncias ingresadas en su contra.