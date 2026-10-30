Caso "ghostwriter": Corte pide a ministra explicar denuncia sobre fallos

El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acordó este viernes solicitar un informe a la ministra Rosa Aguirre, tras conocerse una demanda de tutela laboral en la que una abogada aseguró que, durante 17 años, redactó sus fallos a cambio de un pago mensual.

La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria convocada luego de la publicación de La Tercera, que reveló los antecedentes de la acción presentada por una profesional que afirmó haber sido su "ghostwriter" durante casi dos décadas.

Según los antecedentes difundidos por ese medio, Aguirre le pagaba 300 mil pesos mensuales a la abogada, quien sostuvo que se encargaba de redactar resoluciones correspondientes a las funciones de la ministra.

Tras la reunión, la presidenta del tribunal de alzada, Silvana Donoso, explicó que el pleno solo contaba con la publicación periodística y que aún no se ha iniciado una investigación disciplinaria.

"Necesitamos el informe de la ministra. Y con ese informe vamos a decidir", señaló.

Redactar o transcribir: la distinción que busca esclarecer la Corte

Donoso recalcó que redactar las sentencias es una obligación de los jueces, pero advirtió que todavía no se ha establecido qué tareas realizaba la profesional que colaboraba con Aguirre.

"El juez debe redactar la sentencia", afirmó, y agregó: "Es nuestra obligación".

Sin embargo, pidió no dar por acreditado que una tercera persona elaboraba las resoluciones de la magistrada y planteó, como hipótesis, que su labor pudo haber consistido en transcribirlas.

"No sé si la persona que trabajaba con ella lo que hacía era tipearle los fallos, que es distinto", sostuvo.

La presidenta de la Corte explicó que esa diferencia es precisamente uno de los aspectos que buscan aclarar con el informe solicitado. Además, señaló que desconoce otros casos de ministros del tribunal que no redacten sus propias sentencias.

El pleno evaluará si abre un procedimiento disciplinario

Donoso indicó que, una vez recibida la respuesta de Aguirre, el pleno podrá decidir si inicia una investigación sumaria o archiva los antecedentes por falta manifiesta de fundamento.

También explicó que los integrantes del tribunal deben evitar realizar diligencias investigativas en esta etapa, porque podrían inhabilitarse para resolver posteriormente.

Si se abre un procedimiento disciplinario, la investigación quedará a cargo de un fiscal judicial, quien podrá solicitar antecedentes y diligencias, y eventualmente formular cargos o proponer el sobreseimiento, detalló.

Consultada por una eventual remoción, Donoso precisó que la Corte de Apelaciones no tiene atribuciones para remover a la ministra y que, ante hechos de suficiente gravedad, podría solicitar a la Corte Suprema que inicie ese proceso.

La decisión de pedir el informe ya fue comunicada a la ministra visitadora del máximo tribunal, Soledad Melo.

Respecto de la demanda laboral que dio origen a la publicación, Donoso señaló que, según lo informado por La Tercera, esa causa ya terminó mediante un acuerdo entre las partes. La presidenta del tribunal aclaró que no había accedido a la demanda.

Aguirre se ausentará por motivos de salud

Respecto de la ausencia de Aguirre, Donoso explicó que responde a razones de salud. La magistrada se había reincorporado esta semana, después de un periodo en que estuvo enferma y posteriormente tomó vacaciones.

Según relató, Aguirre le comunicó el jueves que nuevamente se sentía mal y que acudiría al médico. Este viernes informó que necesitaría licencia, cuya duración aún no era conocida al momento del punto de prensa.

"La licencia deberíamos recibirla hoy día", señaló la presidenta de la Corte.