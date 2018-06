Caso Matute: ex comisario Arenas se querelló contra Ministra Carola Rivas

El prefecto (r) y ex comisario de la PDI a cargo de la investigación en el Caso Matute, Héctor Arenas se querelló contra la ministra en visita a cargo actualmente de la indagatoria, Carola Rivas, por los presuntos delitos de injurias y calumnias.

Esta disputa surge luego que la Ministra Carola Rivas revelara capítulos secretos de la investigación, en la que desmintió la hipótesis de Arenas, quien llegó a la convicción que Jorge Matute Johns fue víctima de una golpiza propinada por siete jóvenes en las afueras de la discotheque La Cucaracha.

Arenas expuso que "lo que quiero yo que se entienda bien es que se investigue lo que aquí realmente ocurrió, que las personas que cometieron este homicidio, asuman su responsabilidad".

Añadió que "no creo que la Ministra me vaya a pedir disculpas, porque ya lo tendría que haber hecho. Cuando uno comete un error y se da cuenta que lo cometió lo puede enmendar a tiempo y hasta el momento eso no ha ocurrido".