"Se pasó la mano en una legislación advertida": Oficialismo realiza mea culpa por ley Naín-Retamal

La aplicación de la Ley Naín-Retamal ha generado gran polémica dentro del oficialismo y la centroizquierda, luego de que ayer fuera absuelto el excarabinero Claudio Crespo por cegar a Gustavo Gatica durante las manifestaciones de 2019.

Flavia Torrealba, presidenta de la FRVS, expresó en El Primer Café su preocupación por la aparente distancia que el Presidente Gabriel Boric ha tomado frente a una ley que su propio gobierno impulsó y promulgó bajo presión social.

"Mucha gente le dijimos al Gobierno en distintos tonos, en distintos momentos, que iba a haber un efecto sobre las víctimas de la violencia política de octubre del 2019. Me hubiera gustado que el Presidente hubiera partido por asumir la responsabilidad como le corresponde a toda la centroizquierda, que en un momento de necesidad de actuar contra el narco, se pasó la mano en una legislación que fue advertida".

Alejandra Kraus, exministra DC, advirtió sobre el peligro de legislar al calor de la contingencia o la presión mediática. Kraus señaló que "en este país cualquier cosa que ocurra supone transformarla en delito o subir penas, para entender de que de esa manera vamos a apaciguarnos como sociedad. Las leyes no son hechos aislados, por eso que esté pendiente la regulación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) es complejo".

Frente a ello, Torrealba advirtió que la actual legislación deja a los tribunales en una posición difícil. "Intentar llevar al Congreso una regulación o precisión que le permita a los tribunales ponerse en una evaluación de la proporcionalidad de la fuerza entre gente que está armada y gente que está con piedras. Si Gatica hubiera terminado muerto, da la impresión de que el resultado habría sido igual", señaló.

La Ley Naín-Retamal, promulgada en abril de 2023, fortalecela función policial de Carabineros, PDI y Gendarmería al introducir una presunción de legítima defensa para agentes que actúen en resguardo del orden público. Esta normativa modificó el Código Penal para proteger a funcionarios que usen armas o medios menos letales ante agresiones graves a su integridad o la de terceros, siempre que se trate de un empleo racional de la fuerza, y les impide suspensiones inmediatas mientras duren las investigaciones administrativas.

"Falta a la verdad"

Ayer, el Presidente Boric reaccionó en CNN Chile afirmando que "cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación, y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto".

"Y si bien todavía hay instancias para reclamar esta sentencia del Tribunal Oral en lo Penal, resulta duro. Yo estoy triste. A mí me provoca un desgarro muy grande", enfatizó el Presidente.

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) criticó sus dichos afirmando que la violencia no fue un evento natural, sino organizado, acusación que no ha sido probada en tribunales.

"Esto de hablar de fenómenos tectónicos a mí me parece que es una falta a la verdad o a la responsabilidad que tienen muchos actores políticos que promueven la violencia y que normalmente no dan la cara. Me refiero a todas las fuerzas políticas de extrema izquierda -el Partido Comunista, el Frente Amplio- toda esa gente que se unió en esa mesa 'Unidad Social'".

Para el diputado, el veredicto es tajante: "Claudio Crespo con este fallo es inocente, no es culpable. Aquí los fallos señalan cuando una persona es culpable o inocente y en este caso el comandante Crespo es inocente".

Según Romero, la acción se dio en el marco de una "violencia extrema" donde Carabineros utilizó las herramientas que el Estado le proporcionó.

Krauss, por su parte, sostuvo que "lo que queda claro, y eso es lo brutal, es que todo indica de acuerdo a los antecedentes que el carabinero Crespo efectivamente realiza el disparo. Lo que termina eximiendo no es que sea inocente, es que existe una ley que se dicta con posterioridad que le permitió estas eximentes de responsabilidad. No es que no disparó, no es que no se utilizó esa fuerza".