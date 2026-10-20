Caso Barriga: Alcaldesa fracasó en su intento de excluir a la municipalidad como querellante

La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (2016-2021) fracasó en su intento de excluir a la Municipalidad de la comuna como querellante en la causa que enfrenta por corrupción durante su gestión local.

Esta jornada en el Centro de Justicia se llevó a cabo la segunda jornada de audiencia de preparación de juicio oral contra la otrora militante UDI, cuya petición fue rechazada por el tribunal.

"Nosotros habíamos solicitado respecto de la municipalidad la exclusión (como querellante) de determinados hechos. El tribunal resolvió que no, pero también hay que hacer una aclaración: no es que la casa comunal esté (querellándose) en todos los hechos de la acusación fiscal", dijo el defensor penal público de Barriga, Renato González.

"Son hechos específicos y el tribunal bien que lo determinó. En ese contexto, la municipalidad podrá participar como querellante en esas situaciones específicas ha acusado", precisó.

En tanto, el abogado representante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, destacó que la Justicia "dejó para hoy el resolver esta petición de la defensa y la rechazó en todas sus partes".

Este miércoles se espera que se resuelvan otras incidencias pendientes relativas a las querellas civiles, en un juicio que se prevé que durará meses.