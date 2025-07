En las últimas horas se conoció una carta escrita por el ex cabo segundo Danilo Rivas Pulgar, uno de los cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACh) acusados de tráfico de ketamina desde la base Aérea "Los Cóndores", ubicada en la capital regional de Tarapacá, hacia la Región Metropolitana.

En la misiva, el exmilitar, quien se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró que "la verdad saldrá a la luz".

Rivas afirmó estar "pagando por unas personas que hoy día abusaron" de su "confianza", tanto de él como también de "Rebolledo", en una clara alusión a María Fernanda Rebolledo, excabo de la FACh y jefa de cabina del vuelo involucrado.

"Me emocionan mucho todos los mensajes de apoyo y hace rato que no lloraba tanto de emoción y felicidad, saber también que tengo tanta gente que me apoya en esta situación, que uno no espera que le pueda suceder esto a uno", expresó el imputado, quien también reiteró su confianza en el proceso investigativo.

Previamente, el abogado privado de Rivas, Claudio Roe, había sostenido que su representado sólo había recibido una maleta en su domicilio y la había trasladado a la base aérea sin conocer su contenido.