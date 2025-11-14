Caso Krishna: Dos nuevos detenidos del círculo cercano del "Guatón Beltrán"

La PDI dio a conocer este viernes dos nuevas detenciones en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio de la joven de 19 años Krishna Aguilera, hecho ocurrido a comienzos de octubre en San Bernardo.

El primero es un hombre de 44 años apodado "El Krusty", cercano al "Guatón Beltrán", quien fue aprehendido durante la madrugada y es sospechoso de jugar un rol directo en la inhumación del cuerpo, delito que el Ministerio Público buscará imputarle en esta jornada.

En tanto, el otro es un joven que hoy se entregó en dependencias de la PDI de Ñuñoa, en compañía de su abogada, después de que su domicilio fuese allanado por la Brigada de Ubicación de Personas ayer jueves.

Si bien el papel de este último en el crimen aún no está claro, será formalizado por tráfico de drogas, ya que forma parte de la misma agrupación delictual del "Guatón Beltrán".

El fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, reconoció: "La complejidad de esta investigación está dada por el pacto de silencio que hay entre los imputados. Por lo tanto, nadie va a decir quién de ellos fue el que realmente la mató".

Dicho esto, "con el estándar de convicción que tenemos a estas alturas del procedimiento, puedo decir que hay distintas participaciones en la comisión de este delito: hay personas que participaron en la planificación, otros facilitaron los medios, otros ejecutaron y otros además participaron en la inhumación ilegal", explicó el persecutor.

Por lo anterior, destacó que sumando a los últimos implicados, "ya son nueve las personas que, junto con la PDI, hemos logrado detener con ocasión de estos hechos".