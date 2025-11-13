"Guatón Beltrán" fue reformalizado por secuestro con homicidio de Krishna

Juan Beltrán, principal imputado por el crimen de Krishna Aguilera, acudió este jueves al Juzgado de Garantía de San Bernardo para someterse a una audiencia de reformalización de cargos en su contra.

El llamado "Guatón Beltrán" se encuentra en prisión preventiva hace casi un mes, máxima cautelar que se le impuso días antes de que se encontrara el cuerpo sin vida de la joven, el 26 de octubre.

Originalmente, la Fiscalía lo imputó por los delitos de secuestro, obstrucción a la investigación y lesiones leves contra las policías, pero en esta jornada actualizó el primer ilícito a un secuestro con homicidio.

"Cuando lo formalizamos en la primera audiencia, solamente podíamos hacerlo respecto del delito de secuestro, porque no teníamos un cuerpo. Posteriormente, logramos la ubicación del cuerpo de Krishna, y determinamos que falleció por intervención de terceros. Por lo tanto, se trata de un homicidio que inició como un secuestro", puntualizó el fiscal a cargo del caso, Marcos Pastén.

De acuerdo con el Ministerio Público, la participación de Beltrán se acredita "a partir de diversas diligencias que básicamente, lo sitúan a él como la última persona (que estuvo) con la víctima, como la persona que ingresa a la víctima a su vehículo, y como la persona que planifica -junto con otros coimputados- este homicidio", explicó el persecutor.

Posteriormente, en el mismo tribunal comenzó la audiencia de formalización de Rodrigo Donoso, y si bien hoy es acusado por tráfico de drogas, la Fiscalía apunta a un eventual vínculo con el crimen de Krishna, pues aparentemente entregó datos clave a Beltrán.

Abogado de la familia: "Agresión a Cristal fue un hecho aislado de la causa"

Por otro lado, la agresión en contra de Cristal Aguilera, hermana de Krishna, generó preocupación por su seguridad este miércoles, sobre todo porque el alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció el hecho como una represalia del grupo delictual asociado con el crimen de la joven.

No obstante, en esta jornada, el abogado de la familia Aguilera, Rodrigo Díaz, discrepó con el jefe comunal: "Se ha estudiado bien la situación y es un hecho aislado de la causa, pero se está haciendo la investigación pertinente".

Cristal justamente reapareció en la audiencia de hoy, y según el jurista, "ella está bien, es una mujer muy fuerte; está bastante afectada, pero son moretones. Sin perjuicio de ello, se están tomando los resguardos pertinentes para mantener la vigilancia de los movimientos que ella haga".

Cristal Aguilera en el Juzgado de San Bernardo este jueves. (Foto: ATON)

Los antecedentes que Díaz maneja indican que los responsables de la agresión "fueron sólo dos muchachos, creo que menores de edad, que le quisieron quitar su cartera, y el hecho es ese: no hay amenazas, no hay nada vinculado al caso. Entonces, es importante dejar eso en claro, porque a veces se especula mucho".

"Yo conversé directamente con el alcalde sobre este tema, y quizás por ayudar, él hizo este levantamiento de información (sobre una conexión con la causa), pero no es tal", insistió el abogado.