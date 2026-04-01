Estudiante fue sorprendido portando un arma en escuela de Rancagua

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI detuvo este martes a un estudiante de cuarto medio que fue sorprendido portando un arma de fuego al interior del Colegio Fray Andrés, ubicado en el sector norte de Rancagua, Región de O'Higgins.

Tras recibir la denuncia de una inspectora del establecimiento, se comprobó que el menor de 17 años circulaba con una pistola Glock .40 en la cintura, además de un cartucho correspondiente, indicó el fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses.

"Los antecedentes que manejamos indican que esto fue observado por una alumna del mismo colegio, quien dio cuenta de ello a la inspectora, quien llamó a la PDI, y ahí se generó la detención", detalló el persecutor.

Por otro lado, el subprefecto Víctor Cabrera, jefe de la Bicrim Rancagua, confirmó que se trata de un arma apta para el disparo, la cual estaba "debidamente inscrita por un familiar de este menor, quien la habría sustraído sin permiso".

El control de detención tendrá lugar este miércoles en el Juzgado de Garantía de Rancagua, donde el Ministerio Público lo imputará por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de munición.