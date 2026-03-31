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Tópicos: Magazine | Televisión

Mega desvinculó a rostros y periodistas por reestructuración

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sabrina Kennard y Fabián Morales estuvieron entre los trabajadores despedidos.

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Este martes 31 de marzo Mega realizó una serie de despidos en su área de prensa argumentando una reestructuración.

Entre los trabajadores despedidos se encuentran Sabrina Kennard, periodista que conducía la edición matinal de "Meganoticias" con Gonzalo Ramírez, y Fabián Morales, periodista deportivo que en ocasiones conducía el bloque del área en el noticiero.

A ellos se sumaron los periodistas ⁠Rafaella Bremer, Luis Castillo e Isidora Paul.

De acuerdo a The Clinic, desde el canal señalaron que los despidos son "parte de un proceso estratégico de reestructuración del área".

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