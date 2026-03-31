Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Bomberos llegó al Liceo Lastarria por fuego y humo: encapuchados detonaron bombas

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) llegaron hasta el Liceo Lastarria en Providencia, a raíz de un llamado por humo y fuego en "lugar con alta afluencia de público", luego de que antisociales encapuchados causaran incidentes, detonando bombas de ruido y generando barricadas.

Este colegio, junto a otros como el Instituto Nacional, el INBA o el Barros Borgoño, ya tiene un largo historial de incidentes con "overoles blancos", compuestos por grupos de alumnos y adultos externos a los establecimientos, agrupados en torno a conceptos "anarquistas".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados