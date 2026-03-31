Cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) llegaron hasta el Liceo Lastarria en Providencia, a raíz de un llamado por humo y fuego en "lugar con alta afluencia de público", luego de que antisociales encapuchados causaran incidentes, detonando bombas de ruido y generando barricadas.

Este colegio, junto a otros como el Instituto Nacional, el INBA o el Barros Borgoño, ya tiene un largo historial de incidentes con "overoles blancos", compuestos por grupos de alumnos y adultos externos a los establecimientos, agrupados en torno a conceptos "anarquistas".

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