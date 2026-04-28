Defensoría Penal Pública sobreseyó sumario al abogado de Manuel Monsalve

La Defensoría Penal Pública comunicó este martes el término de una investigación interna que pesaba sobre el abogado Víctor Providel, quien representa al exsubsecretario Manuel Monsalve en la causa por delitos de abuso sexual y violación contra una subalterna.

En agosto del año pasado, la abogada querellante María Elena Santibáñez acusó a Providel de "cooperar activamente con imputados investigados por delitos que afectan la intimidad" de la denunciante, "con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada" y así desacreditarla.

La acusación apuntaba a una supuesta coordinación del defensor público con Fernando Silva (un uruguayo expareja de la mujer) y un amigo de este último, Maximiliano Sepúlveda, para vender material audiovisual comprometedor a canales de televisión.

La imputación motivó también la apertura, en Fiscalía, de una arista por "hostigamiento" en el marco del caso Monsalve, y llevó a Providel a solicitar la inhabilitación de los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.

Este martes, la DPP informó que "el defensor local jefe de Santiago, Víctor Providel Labarca, fue sobreseído (...) por no haberse acreditado ninguna infracción a la ética, ni a los estándares de defensa" de la institución.

En un breve comunicado -de sólo un párrafo- se indicó que este sobreseimiento respecto "del sumario iniciado en agosto de ese año" tuvo lugar "en diciembre de 2025".