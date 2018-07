Délano, Lavín y Wagner enfrentan juicio abreviado por el Caso Penta

En el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolla a esta hora la audiencia de reformalización y procedimiento abreviado para los ex controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, por el denominado caso Penta.

La audiencia, que comenzó pasadas las 10:00 de la mañana, ocurre luego que el Tribunal Constitucional declarara inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad que presentaron diputados del Partido Socialista tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal Manuel Guerra con los imputados.

De esta forma, los tres imputados enfrentan este lunes un juicio abreviado y una reformalización en que se va a eliminar el delito de cohecho. De esta forma, Wagner fue reformalizado por el delito de incremento de patrimonio indebido, recalificando el cohecho.

Délano, Lavín y Wagner no irán a juicio oral y tampoco enfrentarán penas efectivas de cárcel.

Rechazo de los querellantes

El abogado querellante Mauricio Daza, representante de Ciudadano Inteligente, aseguró que "nos vamos a oponer a lo que pensamos que es una decisión impresentable por parte del fiscal Manuel Guerra".

El profesional añadió que "hay que recordar que acá hubo varios años de investigación, que esa investigación se cerró por parte del Ministerio Público y, después de hacer un análisis de todos los antecedentes recogidos, se llegó a la conclusión de que se debía llevar este caso a juicio oral".

"Sin embargo, sin ninguna explicación razonable, se ha dado un giro de 180 grados por parte del fiscal Guerra y derechamente ahora se pretender hacer pasar un acuerdo con penas de conveniencia", agregó.

El Consejo de Defensa de Estado (CDE) también buscará oponerse al acuerdo, tal como lo hizo en el caso SQM, argumentando que la gravedad y relevancia del caso no está contemplada en el acuerdo.

En caso que se concrete el juicio abreviado, los querellantes tienen cinco días para presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones.