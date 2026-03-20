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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

"Es evidente que ahí se habla de un partido político": fiscal apuntó a red de Manuel Guerra

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La formalización del expersecutor reveló una estructura de coordinación con figuras políticas que habría operado por años al interior del Ministerio Público.

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La formalización de Manuel Guerra en el marco del "Caso Audios" -que culminó con el expersecutor en prisión preventiva- dejó al descubierto una red de influencias que operó en la cúpula del Ministerio Público.

Según explicó el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, a Cooperativa, la investigación acredita que Guerra no solo cometió cohecho, sino que instaló una estructura de comunicación "triangular", presuntamente con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, la cual permitió subordinar la persecución penal a los intereses de un sector político específico.

El fiscal señaló que "es evidente que ahí se habla de un partido político, es evidente que el señor Manuel Guerra pregunta qué es lo que quiere el Gobierno, qué es lo que quiere este partido. Claramente está ligado a un grupo determinado".

Según la Fiscalía, esta conducta se extendió por más de cinco años, periodo en el que Guerra habría intervenido en diversas causas de alta connotación pública como Penta, Dominga y Huracán.

Finalmente, Carrera advirtió que el daño causado por Manuel Guerra a la fe pública es profundo reconociendo que "esto merma la credibilidad de una institución. Lo único que me queda a mí y a los demás fiscales es demostrar que este no es el Ministerio Público".

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