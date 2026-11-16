Exministra Verónica Sabaj recurrió a CIDH por remoción del Poder Judicial

La exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, recurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por eventuales vulneraciones de derechos en su remoción del Poder Judicial.

Según publicó La Tercera, la acción patrocinada por el abogado Leonardo Battaglia busca que se examine la responsabilidad internacional del Estado de Chile en un proceso que vulneró garantías como el debido proceso, imparcialidad, legalidad y la igualdad ante la ley.

Sabaj es indagada por delitos de cohecho reiterado, prevaricación judicial y revelación de secreto por sus chats con el abogado Luis Hermosilla.

El 10 de septiembre de 2025 fue expulsada del Poder Judicial porque "incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura".

Entre los aspectos cuestionados por su defensa se encuentra el uso de mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono de Hermosilla sin una autorización de la fiscal judicial que investigaba el caso.

Junto a esto, aseguran que existió una "desigualdad de trato" entre Sabaj y los otros jueces vinculados al caso Hermosilla, como Manuel Valderrama, Jean Pierre Matus y Mario Carroza.