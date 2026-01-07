Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.8°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Hermana de Karin Salgado tras histórico fallo por acoso laboral: "No voy a bajar los brazos"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Claudia Salgado, hermana de Karin Salgado —cuyo caso dio origen a la Ley Karin tras su suicidio en 2019, luego de sufrir acoso laboral en el Hospital Herminda Martín de Chillán— valoró, en el Diario de Cooperativa, el fallo judicial que acreditó la existencia de acoso laboral sistemático y persistente.

El tribunal condenó al Servicio de Salud por incumplimiento grave del deber de seguridad, al establecer que las autoridades conocían la situación y no adoptaron medidas, resolución que incluye una indemnización por daño moral.

Salgado afirmó que la sentencia “reconoce la verdad de Karin” y la calificó como un precedente relevante para otros casos similares. “No voy a bajar los brazos en seguir concientizando sobre la ley”, enfatizó, recalcando la importancia de avanzar hacia espacios laborales dignos y libres de acoso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados