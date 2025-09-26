Inocente: Justicia ratificó absolución del tío abuelo de Tomás Bravo

La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y mantuvo la absolución del único imputado en el denominado caso Tomás II: Jorge Escobar Escobar.

La indagatoria buscaba establecer la responsabilidad del tío abuelo de Tomás Bravo en el delito de abandono de menor en lugar solitario con resultado de muerte por el hecho ocurrido en febrero de 2021, cuando el pequeño desapareció en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco, y su cadáver fue encontrado nueve días después a 1,5 kilómetros del último lugar donde fue visto.

Sin embargo, el TOP de Cañete -en fallo unánime- declaró la inocencia de Escobar en la desaparición del entonces niño de tres años y siete meses, decisión que fue apelada por la Fiscalía.

El defensor penal público regional, Osvaldo Pizarro, valoró la resolución del Tribunal: "El rechazo al recurso de nulidad del Ministerio Público no hace más que confirmar lo que nosotros sostuvimos hace 4 años y 7 meses: que don Jorge Escobar es inocente, que no tuvo ningún tipo de responsabilidad en la desaparición y muerte de Tomás", expresó.

"Don Jorge Escobar fue imputado por un delito de homicidio calificado (caso Tomás I), que luego eso mutó al delito de abandono de menor que, respecto de ambas imputaciones, él nunca tuvo ningún tipo de responsabilidad", agregó el jurista.

Pizarro subrayó que lo resuelto por el tribunal de alzada "pone término de una vez por todas a la persecución de don Jorge Escobar, quedando ahora abierta la arista de Valdivia, donde iremos fuertemente a poder terminar esa investigación, que se cierre y se confirme que don Jorge Escobar no tiene ningún tipo de responsabilidad".

Según trascendió, en dicha indagatoria -que aún no se formaliza- Escobar será imputado, eventualmente, por el delito de violación con homicidio.