Ministro Briones: "En Estados Unidos Ponce Lerou estaría preso, sin duda"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli), afirmó que de haber enfrentado a la Justicia en Estados Unidos y no en Chile, el empresario Julio Ponce Lerou "sin ninguna duda estaría preso".

Briones comentó en el programa "Stock Disponible", del canal Vía X, los escándalos protagonizados por el ex yerno de Pinochet y ex controlador de SQM, que terminó multado por los tribunales nacionales en el "Caso Cascadas".

"La mejor manera de proteger al mercado es la competencia, sanciones drásticas a quienes se desvíen y también un rol autoerregulador de los actores", argumentó.

Consultado entonces, en específico, por el escenario judicial que habría enfrentado Ponce en Estados Unidos, Briones no dudó en contestar: "Estaría preso, sin duda".

"En Estados Unidos estaría preso, sin ninguna duda", enfatizó el economista.

Sin perjuicio de ello, acotó: "A mí no me corresponde juzgar lo que fallan los tribunales de justicia -no quiero que se lea (esta declaración) en esos términos- pero si tú me preguntas: ese caso (Cascadas) en Estados Unidos, ¿qué habría pasado? (Ponce) estaría preso", reiteró por tercera vez.