"No me daba por tranquilo con la información de Carabineros", dijo Chadwick en el juicio del caso Catrillanca

Manifestando que siempre tuvo dudas sobre los primeros antecedentes de Carabineros, el ex ministro de Interior Andrés Chawick declaró este jueves, en calidad de testigo, en el marco de la preparación del juicio oral por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre de 2018 a manos de un comando del GOPE.

En la instancia, que transcurrió vía telemática durante varias horas y entre preguntas objetadas en el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el otrora jefe de gabinete ofreció un relato diario sobre cómo fue conociendo los hechos y procedió a actuar ante esos antecedentes.

De acuerdo con La Tercera, fue recién el sábado 16 de noviembre de ese año, al tercer día de ocurrido el crimen, cuando el entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, retornó de La Araucanía y sostuvo un encuentro con él en La Moneda: allí el jefe policial le dijo que -según lo expresado por los carabineros de la zona-, los miembros de la patrulla involucrada no portaban cámaras GoPro.

Pero al día siguiente fue nuevamente contactado por Soto quien -vía llamado telefónico- le solicitó otra reunión urgente, en la cual le informó que la patrulla sí portaba dichas cámaras, "a diferencia de lo que me habían señalado el día anterior". El contenido de la tarjeta una de estas, sin embargo, había sido destruida "porque tenía escenas de intimidad (de un uniformado)", le explicó Soto.

Aquella fue una situación "extraordinariamente grave" porque contradecía "las versiones anteriores, lo que significa que hay una persona de la patrulla que al menos no señaló la verdad y que esto es muy grave", le dijo Chadwick a Soto, según su declaración en el tribunal.

Tras ello, recordó, tomó contacto con el fiscal regional Christián Paredes, a quien le informó los nuevos antecedentes, y al día siguiente hizo un punto de prensa en La Moneda, donde comunicó a la ciudadanía sobre esa información, la renuncia del entonces jefe de zona de La Araucanía, Mauro Victtoriano Krebs, y la baja de cuatro uniformados.

Las primeras informaciones que transmitía a la ciudadanía estaban contenidas en el "resumen ejecutivo" elaborado por Carabineros. Pero Chadwick, ante el tribunal, afirmó que tenía dudas y preocupación de no conocer antecedentes que dieran certeza de los hechos: "La solicitud de un fiscal de dedicación exclusiva demuestra que yo como ministro del Interior no me daba por tranquilo con la información recibida".

LA COMUNICACIÓN CON PIÑERA

Según La Segunda, Chadwick pidió a Soto un documento escrito que describiera la situación: con el título "resumen ejecutivo", el texto remitido al titular de Interior el día 15, hablabva del robo de vehículos en la escuela rural Santa Rosa, la entrada de la policía a la comunidad de Temucuicui, los ataques con armas desde los costados y toda la versión de Carabineros, cuya falsedad se comprobó luego.

"Carabineros nunca me señaló que Catrillanca pudiese estar armado. Siempre hacía referencias a disparos, enfrentamientos de personas que estaban al costado o escondidos dentro de la vegetación de ese sector. Nunca me hizo referencia a que Camilo Catrillanca estuviese armado y el día jueves (15) cuando yo conocí y estudié el informe o resumen ejecutivo, en uno de sus antecedentes que se acompañaba, se señala que no hay incautación de armas", expuso Chadwick.

De hecho, publica el vespertino, con los antecedentes de ese informe Chadwick se comunicó con el Presidente Sebastián Piñera, que esa semana estaba en Asia.

"El Presidente me da las instrucciones para poder hacer una comunicación pública. Concordamos en transmitir en primer lugar la voluntad completa del Gobierno para ayudar a que los hechos fueran clarificados a la brevedad posible por el Ministerio Público, prestar toda la colaboración y pedir un fiscal con dedicación exclusiva", rememoró el ex ministro, que esos días ejercía como vicepresidente.

En ese contacto -complementa La Tercera- también lamentaron "profundamente la muerte de Camilo Catrillanca", en momentos que "no había espacio, tiempo, como para hacer un mayor reflexión de los hechos (...) Esto es un proceso y durante ese proceso se van tomando en la medida que se van teniendo mayores antecedentes, se van tomando decisiones de carácter político", puntualizó Chadwick.

PREGUNTAS OBJETADAS; INTERIOR, PARTE QUERELLANTE, NO INQUIRIÓ

Subrayó, además, que en el desarrollo de este caso "el Ministerio del Interior ha sido parte activa como querellante en el juicio por la muerte de Catrillanca".

En la declaración, Chadwick recibió preguntas de las partes querellantes, algunas de las cuales buscaban conocer las sensaciones y pensamientos del entonces ministro del Interior cuando se dio cuenta de la versión policial era una farsa, pero fueron objetadas por las defensas de carabineros. En tanto, los representantes de Interior no le inquirieron en ninguna oportunidad.

El joven mapuche, de 24 años, murió en noviembre de 2018 producto del disparo de un fusil por parte de un funcionario del GOPE en medio de un operativo en Temucuicui por parte del grupo táctico de Carabineros, bautizado en ese entonces como "Comando Jungla".

En el juicio están formalizados siete funcionarios de Carabineros por los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado y apremios ilegítimos. También son investigados, junto a un abogado de la institución, por los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación.