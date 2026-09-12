Clínica Alemana deberá indemnizar a mujer que cayó en un pasillo

La Corte Suprema confirmó que la Clínica Alemana deberá indemnizar con siete millones de pesos a una mujer que sufrió una caída mientras acompañaba a su madre a someterse a un escáner en el recinto asistencial.

El accidente ocurrió en un pasillo de la unidad de tomografía, donde la afectada tropezó con una manilla metálica que sobresalía de la tapa de una cámara y cuya presencia no estaba señalizada.

La Primera Sala del máximo tribunal rechazó de manera unánime, por falta de fundamento, el recurso de casación presentado contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

"Los argumentos sobre los cuales se estructura el recurso de casación en el fondo discurren sobre la base de hechos diversos de aquellos que quedaron establecidos en el fallo recurrido", determinó la resolución.

La mujer sufrió fracturas en las costillas

Según establecieron los jueces, "la demandante sufrió una caída en el pasillo del nivel -2 de la clínica, que conduce al área del escáner, después de tropezar con una manilla de fierro que sobresalía levemente de la tapa de una cámara, de cuya existencia no había aviso alguno".

Producto del accidente, la mujer sufrió fracturas en las costillas y debió permanecer hospitalizada durante algunos días.

Esta situación le impidió acompañar a su madre, quien también estaba internada, antes de que entrara en estado de sopor, por lo que no pudo despedirse de ella.

"Tales presupuestos fácticos, que sirven de fundamento a la decisión de acoger la demanda, resultan inamovibles para esta Corte, desde que no han sido impugnados por la vía de denunciar infracción a las leyes reguladoras de la prueba que, de haber sido efectiva, habría permitido alterarlos y arribar, de ese modo, a las conclusiones que postula la recurrente", sostuvo la Suprema.

Por consiguiente, el máximo tribunal rechazó el recurso interpuesto por la Clínica Alemana contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago.