Comienza la formalización de 43 personas por mega estafa piramidal
El proceso podría extenderse hasta el día viernes.
Este miércoles comenzó la formalización de 43 imputados por su participación en una mega estafa piramidal que habría afectado a más de 400 personas.
La investigación se inició en mayo del año pasado, luego de que el FBI emitiera una alerta a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía de Tarapacá. El pasado viernes se realizaron múltiples allanamientos que culminaron con 44 personas detenidas.
La organización criminal, de origen chino, enfrenta cargos por estafa y lavado de activos, utilizando el método conocido como "Pig Butchering", una modalidad de fraude que ha generado alertas a nivel internacional.
Se estima que la formalización, que se desarrolla en el Tribunal de Garantía de Iquique, se extienda durante toda la semana, debido al alto número de imputados y a que el Ministerio Público debe pausar la lectura de los antecedentes cada cinco páginas para permitir su traducción al chino mandarín mediante un intérprete.