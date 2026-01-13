Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago22.8°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Judicial

Comienza la formalización de 43 personas por mega estafa piramidal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El proceso podría extenderse hasta el día viernes.

Comienza la formalización de 43 personas por mega estafa piramidal
 Pexels
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles comenzó la formalización de 43 imputados por su participación en una mega estafa piramidal que habría afectado a más de 400 personas.

La investigación se inició en mayo del año pasado, luego de que el FBI emitiera una alerta a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía de Tarapacá. El pasado viernes se realizaron múltiples allanamientos que culminaron con 44 personas detenidas.

La organización criminal, de origen chino, enfrenta cargos por estafa y lavado de activos, utilizando el método conocido como "Pig Butchering", una modalidad de fraude que ha generado alertas a nivel internacional.

Se estima que la formalización, que se desarrolla en el Tribunal de Garantía de Iquique, se extienda durante toda la semana, debido al alto número de imputados y a que el Ministerio Público debe pausar la lectura de los antecedentes cada cinco páginas para permitir su traducción al chino mandarín mediante un intérprete.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada