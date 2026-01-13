Comienza la formalización de 43 personas por mega estafa piramidal

Este miércoles comenzó la formalización de 43 imputados por su participación en una mega estafa piramidal que habría afectado a más de 400 personas.

La investigación se inició en mayo del año pasado, luego de que el FBI emitiera una alerta a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía de Tarapacá. El pasado viernes se realizaron múltiples allanamientos que culminaron con 44 personas detenidas.

La organización criminal, de origen chino, enfrenta cargos por estafa y lavado de activos, utilizando el método conocido como "Pig Butchering", una modalidad de fraude que ha generado alertas a nivel internacional.

Se estima que la formalización, que se desarrolla en el Tribunal de Garantía de Iquique, se extienda durante toda la semana, debido al alto número de imputados y a que el Ministerio Público debe pausar la lectura de los antecedentes cada cinco páginas para permitir su traducción al chino mandarín mediante un intérprete.