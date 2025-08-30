Condenan a exmilitares por asesinato de dos estudiantes en dictadura

La Corte de Apelaciones de Temuco dictó condena contra trece exmilitares por su responsabilidad en los homicidios calificados de dos jóvenes estudiantes de Angol, ocurridos en octubre de 1973, en plena dictadura militar.

De acuerdo al fallo, Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, de 22 años, y Luis Raúl Cotal Álvarez, de apenas 14, fueron detenidos durante la noche del 4 al 5 de octubre por efectivos del Regimiento Húsares de Angol.

Posteriormente, ambos fueron llevados a una bodega ubicada en la intersección de las calles Pedro de Valdivia con Los Confines, donde se concretó el crimen.

"Que una vez en dicho lugar, las dos víctimas fueron ubicadas con la espalda hacia una pared de ladrillos y frente a ellos se formó una fila de soldados del regimiento ya referido", precisa la sentencia.

Fue en ese momento que Joaquín León Rivera, segundo comandante del regimiento, dio la orden de abrir fuego. Tras el asesinato, ordenó además que los cuerpos fueran arrojados al río Malleco.

Condenas e indemnización

El tribunal estableció que Germán Ojeda, Carlos Bunster, Alejo Tisi, Jorge Lagos, Alessandro Cartoni, Manuel Montero y José Correa, entre otros, deberán cumplir 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

En tanto, la pena del entonces conscripto Luis Alejandro Toledo Osses fue rebajada a 5 años de presidio.

Por su rol de encubrimiento, Eduardo Carrasco, José Lavín, Gabriel Fuentes, Carlos Campusano y Mario Tapia recibieron condenas de 3 años y un día.

Según el documento, "todos ellos tuvieron conocimiento de la perpetración de los homicidios calificados. E intervinieron con posterioridad a la ejecución del ilícito, ocultando el cuerpo del delito para impedir su descubrimiento".

Finalmente, el fallo determinó que el Estado deberá indemnizar con 300 millones de pesos a los familiares de Luis Raúl Cotal Álvarez, en concepto de daño moral.