Corte ordena a dueños de perro pagar $200 mil tras morder a adolescente en edificio de Ñuñoa

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó pagar más de 200 mil pesos a los dueños de un perro que mordió a un adolescente en un edificio de Ñuñoa.

El hecho ocurrió la mañana del 26 de septiembre de 2023, cuando "Lucky", un border collie, entró al ascensor junto a su cuidadora, donde también iba un menor de 13 años. Fue entonces que el can se abalanzó sobre él y lo mordió en el muslo izquierdo.

Tras lo sucedido, la madre del joven presentó una querella contra los propietarios del perro. Finalmente, el tribunal de alzada ordenó una la multa de 1 UTM y fijó en 200 mil pesos la indemnización por daño moral.

En el fallo, la Corte analizó los argumentos relacionados con la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas. Si bien concluyó que no se acreditó el incumplimiento de una obligación específica —entre otras cosas porque el perro no pertenece a una raza considerada potencialmente peligrosa—, igualmente estimó que los dueños debieron actuar con mayor previsión.

Según se indicó en la resolución, el propio relato del caso daba cuenta de que el animal, de gran tamaño, no se llevaba bien con la mascota de la familia denunciante, un perro más pequeño. Por eso, el tribunal sostuvo que los responsables del can debieron adoptar medidas para evitar una situación que pudiera terminar causando daños a personas o a otros animales.