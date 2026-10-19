Licencias: Suprema revisa cuadernos de remoción de jueces, entre ellos el polémico Daniel Urrutia

El pleno de la Corte Suprema reanudó esta jornada la revisión de cuadernos de remoción de cinco jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica, entre ellos el polémico Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Al magistrado se le acusa de haber viajado a Costa Rica en enero de 2020 y a Ecuador en junio de 2022. Su eventual remoción se sustenta en el artículo 80 de la Constitución, que establece que los jueces permanecen en sus cargos mientras mantengan un buen comportamiento.

Hasta ahora, bajo ese artículo, 15 jueces han sido removidos por la situación.

En la antesala de la votación, un grupo de firmantes emitieron una declaración en apoyo a Urrutia, en la que respaldaron su trayectoria y plantearon la importancia de considerar su desempeño profesional.

Desde el mundo experto, la profesora de derecho de la U. de los Andes Rosa Fernanda Gómez explicó la problemática a la que se enfrenta el magistrado: "Los casos que ha constatado la Corte Suprema por uso indebido de licencias médicas, per se constituyen un atentado a la probidad", dijo.

"Lo que viene a continuación y lo que ha hecho la Corte Suprema al analizar cada uno de cuadernos de remoción, dice relación con determinar si esa falta a la probidad es grave o no es grave. Y eso depende, en definitiva, si hemos tenido casos donde se han expulsado a los miembros del Poder Judicial y otros en los cuales se han mantenido dentro de la judicatura", señaló.