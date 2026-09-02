Corte Suprema inició revisión de cuadernos de remoción de jueces que viajaron con licencia

La Corte Suprema inició este miércoles la revisión de los cuadernos de remoción levantados en contra de los jueces que hicieron mal uso de licencias médicas, viajando mientras deberían estar en reposo.

De acuerdo a la investigación de Contraloría, 104 jueces realizaron mal uso del beneficio, por lo que se decidió abrir una serie de procesos disciplinarios.

Ante esto, en 58 casos se abrió un cuaderno de remoción, pero 23 defensas pidieron suspender la vista, por lo que serán tratadas al final de la tabla, a la espera de un posible pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ya suspendió cinco procedimientos.

El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, detalló que "esta vista supone que las partes pueden, asesoradas por sus abogados, si es que han estimado necesario conferir poder a alguno de ellos, presentar alegatos. Los jueces también pueden presentar sus alegatos de forma personal si no tienen abogado, y se les ha dado tiempo para que expresen sus alegaciones, sus defensas".

Este proceso es reservado, por lo que no existe una nómina oficial pública sobre los casos que se irán viendo.

El abogado Juan Carlos Manríquez, que representa a un ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, comentó que "había sido absuelto en su minuto del expediente administrativo por su corte, ratificada también esa absolución unánimemente por el Pleno de la excelentísima Corte Suprema y en este caso, como se ha dicho y conforme al artículo 80, ya no es materia administrativa".

"Nosotros sostendremos que de acuerdo a todos los antecedentes y su hoja de vida, él mantiene no solamente buen comportamiento, sino que un excelente comportamiento, que no haría razonable apartarlo de la labor jurisdiccional que lleva por más de 20 años", agregó.

Durante esta jornada se realizarán 12 alegatos, de media hora cada uno, por lo que el proceso se extenderá por varios días.