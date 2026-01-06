Chevesich, primera presidenta de la Suprema: "Asumo consciente de mis deberes y atribuciones"

La ministra Gloria Ana Chevesich se convirtió este martes oficialmente en la primera presidenta mujer de la Corte Suprema, en una ceremonia en la que aseguró estar consciente de sus "deberes y atribuciones" al mando del máximo tribunal.

La ceremonia de asunción, celebrada en el Salón de Honor del Palacio de los Tribunales, contó con la presencia de varias autoridades, incluyendo al Presidente Gabriel Boric, secretarios de Estado y exministros de la Corte.

"Asumo la presidencia de esta Corte Suprema plenamente consciente de cuáles son mis deberes y atribuciones, como también, que reunida en pleno, debe resolver aquellas materias en los ámbitos directivo, económico y disciplinario, para el buen gobierno del Poder Judicial", afirmó Chevesich en su u discurso inaugural.

"Todo está claramente establecido en el Código Orgánico de Tribunales. No admite discusión alguna y hay que acatarlo", añadió.

La asunción de la ministra ocurre en un momento crítico para la institución. La ministra es recibida con un mando implícito de restaurar la legitimidad del máximo tribunal del país y liderar una reforma interna que prevenga nuevas crisis de integridad como la que hoy se atraviesa.

Los bullados casos de corrupción

En su discurso inaugural, Chevesich advirtió también que, "el Poder Judicial chileno ha tenido sus años horribles, puesto que, desde octubre de 2024 a la fecha, tres miembros de este tribunal y otros dos de la Corte de Apelaciones de Santiago han sido removidos o destituidos por actos y conductas que dicen relación con la probidad en el desempeño de sus cargos, que son por todos conocidos".

Los jueces mencionados y removidos del pleno de la Corte Suprema son Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue, cuyas salidas han generado un impacto significativo.

"Sin duda se trata de hechos muy graves, que nos han llevado a la profunda crisis que estamos viviendo, todavía más si se considera que se trata de miembros, de miembros de tribunales superiores de justicia", enfatizó la líder del máximo tribunal.

Con la presencia del Presidente Gabriel Boric y altas autoridades, la ceremonia incluyó el simbólico traspaso del mallete de oro y un intercambio de regalos. (FOTO: ATON)

Este mandato es crucial, especialmente en un periodo donde la confianza pública en el sistema judicial ha sido cuestionada. La propia ministra reconoció la situación, aunque enfatizó que la percepción negativa no debe generalizarse a todos los miembros de la institución.

"No quiero relativizar lo ocurrido, pero ello no puede significar que dicha percepción alcance a todas las personas que formamos parte de este poder del Estado y que merezcamos los duros epítetos con que algunos se refieren a nosotros", puntualizó.

El "daño inconmensurable" durante su gestión, lamentó Blanco

El presidente saliente, Ricardo Blanco, también se refirió a la crisis al iniciar su locución, reconociendo el "daño inconmensurable" causado a la opinión pública.

"En esta travesía de manera inesperada enfrenté los mayores problemas suscitados en la historia del Poder Judicial, que son de basto conocimiento. Escenarios complejos que en su mayoría se gestaron, desarrollaron y acontecieron mucho antes de mi asunción en el cargo", afirmó el ministro saliente.

El ministro saliente, Ricardo Blanco, expresó su preocupación por el "daño inconmensurable" causado a la opinión pública y la "falta de credibilidad" que enfrenta el sistema judicial. (FOTO: ATON)

"Sin embargo, detonaron estos dos últimos años y produjeron internamente un daño inconmensurable y en la opinión pública una falta de credibilidad en el sistema judicial", indicó.

La jornada también incluyó un simbólico traspaso de poder, en el que Blanco entregó a la ministra Chevesich el mallete de oro, que es un símbolo de la presidencia de la Corte Suprema, y ella, a su vez, le obsequió un set de ajedrez de lapislázuli.