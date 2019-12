Juez descarta diferencias en la Corte Suprema por candidatura de Lamberto Cisternas

El juez de la Corte Suprema Guillermo Silva descartó que existan diferencias al interior del máximo tribunal tras la presentación de la candidatura del vocero de dicha instancia, Lamberto Cisternas.

El pasado viernes Lamberto Cisternas anunció su candidatura para ser presidente de la Corte Suprema, cargo ostentado actualemnte por Haroldo Brito, pero que finaliza luego de los dos años correspondientes a la cabeza del máximo tribunal.

Cisternas entregó una carta entre sus pares para expresar su deseo de presidir la Corte Suprema y se inició un debate en torno al método de elección que se utiliza para la elección: se elige al juez con mayor antigüedad en dicho tribunal.

"No creo que sea suficiente la sola antigüedad", planteó Cisternas en la misiva.

De acuerdo a la tradición, el juez que debería presidir la instancia sería Guillermo Silva, sin embargo, con la candidatura de Cisternas se abrió el debate.

"El cargo de presidente de la Corte Suprema lo elige la Corte Suprema, que puede elegir a cualquier de sus miembros. Por primera vez un ministro hizo representación manifestando su interés y ha presentado su candidatura en la Corte Suprema. Yo creo ser elegido, pero yo no presenté candidatura", indicó Silva.

No obstante, a pesar del contexto de estas elecciones, Silva apuntó que "yo no tengo roces con Lamberto (Cisternas) ni con ningún ministro, yo no creo que él tampoco las tenga, pero a lo mejor no resulta conveniente lo que está pasando", sentenció.

Las elecciones para el cargo del presidente de la Corte Suprema se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre.