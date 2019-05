La Moneda evalúa al nuevo nominado para la Corte Suprema

Tras la fallida nominación de Dobra Lusic, el Gobierno se encuentra evaluando la presentación de un nuevo nombre para reemplazar a Milton Juica en la Corte Suprema.

El Presidente Sebastián Piñera deberá tomar una decisión entre los cuatro nombres restantes en la quina presentada: Sergio Mora, Miguel Vásquez, Roberto Contreras y María Angélica Repetto.

"La Corte Suprema, a través de concurso, evalúa la idoneidad, la trayectoria, el compromiso y el aporte de distintos magistrados de nuestro país hacen justamente en el día a día por poder hacer justicia y por lo tanto nosotros confiamos en el trabajo de la Corte Suprema y el Presidente tiene la quina vigente para poder determinar dentro de eso a la mejor persona para proponer al Senado", dijo la vocera Cecilia Pérez.

El senador Carlos Montes (PS) recalcó que "aquí no es que se cumpliera la palabra, sino que todos salimos bastante convencidos de la comparecencia en la Comisión de Constitución que reunía (las condiciones), pero el informe después de Fiscalía, judicial, aparecen cuestionamientos, contradicciones, entonces al menos nosotros pedimos clarificar eso. Entonces no es un problema de que no se cumpla la palabra".

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) indicó que "todos tenemos que sacar lecciones de lo ocurrido. Efectivamente el diálogo fue el diálogo que debió haberse dado con todos los actores, aquí no basta conversar con algunas bancadas, con algunos senadores, hay que conversar con todos, tener un diálogo institucional con la mesa del Senado, con la Comisión de Constitución y hacerse cargo de lo que es de cada uno".

"Esto es una propuesta del Gobierno, por lo tanto es bueno transparentarlo así y además es porque el Gobierno tiene que hacer la propuesta, porque la Constitución lo obliga, entonces yo creo que todas las etapas tienen que ser muy transparentes en lo que viene", manifestó.

Una vez que se defina el nombre, el candidato deberá asistir a la Comisión de Constitución del Senado para presentar sus propuestas a los parlamentarios.