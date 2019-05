Ministro Larraín busca apoyos para que Lusic llegue a Corte Suprema

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, continúa realizando gestiones para lograr consenso ante la nominación de la cuestionada Dobra Lusic como nueva ministra de la Corte Suprema, decisión que deberá ser tomada este miércoles por la Sala del Senado.

Larraín se reunió durante esta jornada con los senadores Carlos Montes y Alfonso de Urresti (PS), con el fin de lograr el apoyo de la oposición, quienes originalmente propusieron a Lusic en el puesto.

El senador Jaime Quintana (PPD) aseguró que "estamos frente a una postulación que efectivamente genera más dudas que certezas. El Gobierno ha señalado insistentemente que esto no es una responsabilidad de ellos y sin embargo hemos visto ayer al ministro de Justicia estuvo conversando con los senadores para buscar los apoyos a Lusic".

"Seamos claros, este es un nombramiento del Gobierno y por eso el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha estado tan jugado los últimos días para conseguir los votos", dijo.

Quien entregó su apoyo pero con condiciones fue la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, la que manifestó que "hay que recordar que este nombre, a pesar de lo que dicen ahora, fue sugerido por los partidos de oposición, debido a la forma en como se conforma la Corte Suprema, que a mí me parece razonable para que haya personas que tienen que generar consenso".

"Hay que ver qué deciden ellos, todavía no han decidido que es lo que van a hacer. A mí no me gusta Dobra Lusic, pero yo no voy a actuar desalineada con mi Gobierno, en la medida en que tenga el respaldo de los partidos de la oposición", dijo.

La Sala del Senado está citada a las 15:30 horas, oportunidad en la que se votará la propuesta.