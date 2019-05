Senado define este miércoles si Dobra Lusic llega a la Corte Suprema

En una sesión especial, la Sala del Senado se pronunciará este miércoles sobre la propuesta del Presidente Sebastián Piñera para que la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, se sume a la Corte Suprema.

En sesión especial, este miércoles a las 15:30 horas, el Senado se pronunciará sobre la propuesta de Presidente de ascender a Dobra Lusic a la Corte Suprema. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 14, 2019

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), ratificó que se tomó la decisión "de citar para mañana a las 15:30 horas a una sesión especial de Sala para que ésta se pronuncie respecto a la propuesta del Gobierno en relación a postulante Dobra Lusic para integrar la Corte Suprema".

En medio de los cuestionamientos tanto de la oposición como del oficialismo a la ministra, que enfrenta una querella por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y amenazas, Quintana descartó que se haya visto con el Gobierno la posibilidad de retirar su nombre: "No se vio esa posibilidad".

"Entiendo que ha habido muchas peticiones, pero no se ha hablado hoy la posibilidad de retirar el nombre. Hay poco margen para eso", indicó.

Respecto a su posición en la votación, el senador PPD aseguró que "hoy día hay más dudas que certezas y la verdad que está muy difícil votar a favor un nombramiento con los cuestionamientos que se han hecho a la postulante de la Suprema".

"Claramente, las dudas que pudieron haber sido despejadas la semana pasada en la Comisión de Constitución, finalmente se acrecentaron", agregó.

Incertidumbre en comités

El senador Guido Girardi (PPD) informó que los parlamentarios del PPD no participarán de la votación; mientras que la jefa del comité de la UDI, Ena von Baer, dijo que aún no tienen una decisión tomada como partido pues siguen las conversaciones con La Moneda.

"No habíamos tenido ocasión de poder conversar como senadores de la UDI. Lo hemos hecho, no hemos llegado a una conclusión aún y por lo tanto no hay una definición tomada", dijo la senadora.

Sin embargo, desde Evópoli, el senador Felipe Kast manifestó que está "preocupado por los antecedentes que están y por lo tanto, difícilmente lo voy a apoyar".

Desde el PS, Rabindranath Quinteros manifestó que "en lo personal no tengo mayores cuestionamientos, no puedo hablar por los otros colegas de la bancada, pero en lo general no he escuchado mayores cuestionamientos".

"Nosotros como socialistas apreciamos mucho el rol que ha jugado en los derechos humanos", insistió.

La ministra Lusic, que busca ocupar la vacante dejada por Milton Juica, necesita el apoyo de dos tercios del Senado, es decir, 29 votos, para llegar al máximo tribunal.

Vocero de la Corte Suprema: Dobra Lusic cumple con todos los requisitos para el cargo #CooperativaConversa https://t.co/H6KDL6gede pic.twitter.com/34NM0v4Xt5 — Cooperativa (@Cooperativa) May 14, 2019

El Ejecutivo mantuvo la postura de que el nombre debe ser puesto en votación. En esa línea, el ministro de Interior, Andrés Chadwick, explicó que "el Presidente ha hecho su planteamiento y, como lo hemos señalado, es el Senado el que tiene el legítimo derecho para pronunciarse. Esperemos lo que diga el Senado".