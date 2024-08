Ministro Matus: No existe nada ilícito en mis chats con Hermosilla

Después de negar en dos oportunidades la existencia de chats de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, que por estos días es formalizado por su presunta participación en el caso audios, el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus admitió haber conversado con él, aunque previo a asumir su cargo actual.

Los cuestionamientos hacia Matus comenzaron con el reportaje de Ciper Chile sobre la influencia de Hermosilla en el nombramiento de funcionarios del Poder Judicial, que daba a entender que el ministro fue uno de los beneficiados por el jurista.

Ayer miércoles, el mismo medio reaccionó a los constantes desmentidos por parte de Matus a través de una publicación titulada: "Estos son los chats con Luis Hermosilla que el ministro Matus aseguró que no existían".

La semana pasada, después de que el abogado declarase como imputado, la Fiscalía Oriente levantó el secreto para todos los intervinientes de los 13 tomos del expediente de la investigación, donde aparecen los mencionados intercambios.

El ministro Matus declaró como testigo ante el fiscal Felipe Sepúlveda durante esos días, y según indicó este jueves a La Tercera, "se me señaló que no había nada irregular en el pago que hizo el señor Hermosilla por mis servicios profesionales" en 2019, cuando asesoró a la defensa del exministro Andrés Chadwick de la acusación constitucional que lo destituyó.

"De hecho, está su cheque personal en la carpeta de investigación, de modo que yo no tenía entonces forma alguna de saber si esos fondos provenían o no de otras personas, como afirmó ayer la señora fiscal Lorena Parra", profundizó.

En el contexto de maniobras de lavado de activos, el Ministerio Público pesquisa el origen del pago de un informe en derecho -utilizado en la defensa de Chadwick- que fue solicitado al jurista alemán Kai Ambos, y la fiscal Parra ha sostenido que Hermosilla pidió a su entonces cliente y socio de Factop, Daniel Sauer, que hiciera la transferencia mediante una cuenta extranjera.

"SECRETO PROFESIONAL"

Matus insistió en La Tercera que "esos chats publicados se refieren a mi actividad profesional, no existe nada ilícito en ellos ni tampoco alguna información acerca de que el pago al señor Kai Ambos o a mi persona no lo terminaría haciendo el señor Hermosilla, como se planteó en la formalización".

Como antes no hubo información sobre el contenido de las conversaciones, el magistrado argumentó que todo lo que tenga que ver con clientes, asesorías o representaciones que hizo como abogado privado, antes de jurar como supremo, están protegidos por "secreto profesional".

"Como he sostenido reiteradamente, esta fue una actividad profesional del año 2019, lo que no parece razonable vincular con supuestos chats en que el señor Hermosilla habría influido indebidamente en la elaboración la quina, la designación del Presidente y la votación en el Senado que aprobó mi nombramiento como ministro de la Corte Suprema el año 2021, eso no existe", zanjó.

Consultado por una posible acusación constitucional en su contra, como han deslizado los diputados Eric Aedo (DC) y Camila Musante (ind) tras el último reportaje de Ciper, Matus aclaró que "los diputados tienen la facultad de presentar acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema por notable abandono de sus deberes".

Lo anterior "no se extiende a una disconformidad o juicio negativo respecto de los clientes que un abogado particular haya tenido antes de su nombramiento, como es mi caso en el 2019, en que incluso había renunciado a mi cargo de abogado integrante de la Corte Suprema, a fines de marzo de 2018, para evitar conflictos de interés con mi práctica profesional", cerró.