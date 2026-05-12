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Tópicos: País | Judicial | Corte Suprema

Senado aprobó llegada del juez Dinko Franulic a la Corte Suprema

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta logró unanimidad en la votación de la Cámara Alta.

Senado aprobó llegada del juez Dinko Franulic a la Corte Suprema
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El Senado aprobó por unanimidad -46 votos a favor y una abstención- el nombramiento del ministro y actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulic, como nuevo integrante de la Corte Suprema.

El juez asumirá la vacante que dejó en el máximo tribunal Sergio Muñoz, destituido en 2025 por una acusación constitucional.

En su exposición ante la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, Franulic había destacado su formación en la educación pública y una carrera judicial desarrollada íntegramente fuera de Santiago, desde San José de la Mariquina y Curicó hasta su actual rol, en Antofagasta.

"Ello me ha permitido conocer distintas realidades y, jurídicamente, situaciones y controversias de la más distinta naturaleza como, asimismo, las dificultades y anhelos de los habitantes de esas zonas que, muchas veces, desde el centro del país resultan difíciles de entender", comentó días atrás.

Con la llegada de Dinko Franulic, la Corte Suprema suma 18 ministros y ministras, faltando aún por cubrir tres vacantes, para completar los 21 definidos por la Constitución. 

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