Demandan al Santiago College tras acusar a alumno de manipular fotos sexuales sin pruebas

Los padres de un alumno del Santiago College presentaron una demanda contra el establecimiento y uno de sus profesores, luego de que su hijo fuera acusado de supuestamente manipular fotografías de compañeras con contenido sexual, situación que finalmente no pudo ser acreditada por la Fiscalía.

La acción judicial fue ingresada en el 16° Juzgado Civil de Santiago y apunta contra el colegio y el profesor Peter Barnett. La familia solicita una indemnización superior a los 300 millones de pesos por los daños emocionales y psicológicos que, aseguran, afectaron tanto al estudiante como a su entorno cercano.

Según publicó La Tercera, el caso comenzó en agosto de 2024, cuando el establecimiento denunció al menor ante el Ministerio Público por una supuesta difusión de imágenes de carácter sexual de menores de edad.

De acuerdo con la demanda, la acusación se basó en comentarios entre estudiantes y en el relato de un compañero, sin pruebas concretas que respaldaran los hechos.

El escrito judicial sostiene que el alumno habría sido acusado de alterar una fotografía de una compañera al superponer el cuerpo de una mujer desnuda, aunque la familia afirma que esas imágenes nunca existieron y que el propio colegio terminó reconociéndolo más adelante.

Los padres aseguran que el adolescente sufrió un fuerte impacto emocional, ya que comenzó con problemas para dormir, episodios de ansiedad y pensamientos suicidas. Además, señalaron que sus hermanos también enfrentaron consecuencias dentro de la comunidad escolar.

La demanda también apunta a que la Fiscalía decidió no perseverar en la causa, luego de no encontrar antecedentes suficientes para sostener la acusación contra el estudiante.