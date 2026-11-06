Denuncian a hombre que se hizo pasar por abogado y juez de la TGR: Cobraba millones

Un hombre fue acusado de hacerse pasar por abogado y ofrecer asesorías legales para resolver deudas y realizar trámites comerciales, pese a que no tendría estudios de Derecho.

Se trata de Julio Puga, quien se habría hecho pasar por abogado y juez sustanciador de la Tesorería General de la República, ofreciendo asesorías para resolver deudas tributarias.

Una de sus víctimas fue el empresario David Trajtmann, quien lo conoció en enero de este año, cuando atravesaba dificultades financieras y le solicitó ayuda para regularizar obligaciones que alcanzaban los $1.200 millones.

Puga le cobró 10 millones de pesos y aseguró que solucionaría el problema en un plazo de tres meses, sin embargo, una vez cumplido ese periodo comenzó a entregar explicaciones poco convincentes y solicitó otros 10 millones, supuestamente "para pagar favores en Tesorería y Servicio de Impuestos Internos", informó Las Últimas Noticias.

Ante las sospechas, Trajtmann contrató a otro abogado para investigar sus antecedentes, quien descubrió que Puga nunca había estudiado Derecho, por lo que no podía ejercer como abogado ni desempeñarse como juez sustanciador, además de constatar que no había realizado ningún trámite relacionado con las deudas tributarias.

El sujeto utilizaría su apellido materno como nombre público, debido a que tendría mayor reconocimiento en el ámbito jurídico que su apellido paterno.

Por otro lado, se descubrió que Puga mantenía otra causa en su contra en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde una segunda persona lo acusó de presentarse como "administrador y gestor de negocios", luego de ofrecer ayuda para que su hija, estilista de profesión, pudiera abrir una peluquería.

Según su relato, Puga le mostró documentos con los que supuestamente acreditaba sus facultades para gestionar negocios y aseguró que podía realizar los trámites en un mes, incluyendo la escritura pública para el arriendo y habilitación del local, por lo que cobró tres millones de pesos por adelantado.

Pese a que Puga constituyó una sociedad para la peluquería y la vinculó a una cuenta corriente, posteriormente habría obtenido un crédito por seis millones de pesos a nombre del negocio.

David Trajtmann presentó una querella contra el sujeto por el delito de ejercicio ilegal de la profesión, con el objetivo de que se determinen las eventuales responsabilidades penales del acusado.